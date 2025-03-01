В администрации Трампа сейчас доминирует мнение, что это Зеленский все испортил.

Украинское руководство отговаривали от встречи Владимира Зеленского с президентом США на текущем этапе переговоров, но украинская сторона настояла. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания, знакомый с переговорами, утверждает, что от встречи в Овальном кабинете Зеленского отговаривал специальный представитель президента США в России и Украине Кит Келлогг. Якобы он настаивал на том, что отношения двух президентов сначала нужно укрепить. Однако команда Зеленского настаивала на встрече в Белом доме.

По словам источника, в Киеве Келлогг и Зеленский договорились о соглашении по полезным ископаемым, но один пункт еще предстояло согласовать.

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"Зеленский сыграл это настолько неправильно, насколько мог. Он пришел в Овальный кабинет, ведя себя как жесткий парень. Это не играло хорошо. Каждый в зале почувствовал себя оскорбленным. Теперь Зеленскому придется самостоятельно придумывать, как это исправить. Мы не можем это исправить за него", - сказал высокопоставленный чиновник США, который участвовал в переговорах.

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, после ссоры в Овальном кабинете Дональд Трамп написал в соцсети, что Зеленский еще не готов к миру и должен вернуться, когда будет готов.

Однако некоторые журналисты, в частности те, что присутствовали в Овальном кабинете, не исключают умышленной провокации со стороны Трампа. Эти же предположения озвучили и некоторые американские политики, представляющие демократический лагерь.

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