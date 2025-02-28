Американские демократы критикуют администрацию США за отношение к президенту Украины.

Американские сенаторы-демократы раскритиковали президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за позорное отношение к Украине, обвинив их в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Их оценку приводят CNN и Financial Times.

"Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина", - процитировало издание FT лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера.

Между тем сенатор от Аризоны Рубен Галлего назвал поведение руководителей США "позором", а Крис Мерфи из Коннектикута сказал, что это "абсолютный позор для Америки".

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Сенатор Брайан Шац с Гавайев считает, что поведение Трампа в Овальном кабинете свидетельствует, что президент "не разделяет ценностей американцев".

"Американское президентство сошло с рельсов... Он (Трамп, - ред.) сделал это специально в Овальном кабинете. Мы все должны серьезно рассмотреть возможность того, что президент Соединенных Штатов не разделяет ценностей американцев", - сказал Шатц.

Также свою оценку ходу переговоров президентов высказал и сенатор Крис Кунс из Делавэра:

"Каждый раз, когда я встречался с Зеленским, он благодарил американский народ за нашу мощную поддержку. Я четко понимаю, что Путин является диктатором, который вторгся в Украину, и Зеленский, и храбрые украинские бойцы, которые защищали Россию, заслуживают нашей благодарности и поддержки".

Сенатор Джин Шагин заявила, что то, как Трамп и Вэнс провели встречу с Зеленским, было "позорным и откровенно неамериканским". А сенатор Джек Рид, высокопоставленный член Комитета Сената по делам вооруженных сил, назвал встречу "политической засадой" и "позорным провалом американского руководства".

Он также сказал, что Трамп и Вэнс "сообщают миру, что Соединенным Штатам нельзя доверять".

Реакции мировых лидеров на переговоры Трампа и Зеленского 28 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, иностранные лидеры и политики выразили поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в Соединенных Штатах Америки. В частности слова поддержки украинской стороне адресовали премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и тому подобное.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа. Он, в частности, поблагодарил главу Соединенных Шататов за то, что тот "мужественно стоял за мир".

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