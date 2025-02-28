В Кремле уже потирают руки от радости, считает обозреватель.

Дипломатическая катастрофа, которая произошла сегодня в Овальном кабинете Белого дома, наполнит радостью Кремль и должна напугать сторонников Украины. Возможно, так и было задумано, пишет европейский редактор Financial Times Бен Холл.

Он отметил, что визит Владимира Зеленского в Белый дом должен был стать шансом улучшить его отношения с Дональдом Трампом после нескольких недель заочных споров. Но вместо этого отношения были испорчены окончательно.

"Это было захватывающее зрелище, которое транслировалось на весь мир из Овального кабинета, подобного которому мы никогда не видели. Оно наполнит ужасом сторонников Украины. Вы можете себе представить, как Владимир Путин смотрит на это в Кремле, как российский президент потирает руки от радости", - пишет журналист.

Видео дня

Бен Холл отмечает, что Зеленскому "было бы разумнее заискивать" перед Трампом, но он также не исключает, что Вэнс и Трамп сознательно хотели конфликта с украинским лидером, чтобы поставить его в еще более слабую позицию перед переговорами.

"Вероятно, сцена была подготовлена для засады. За последние две недели Трамп сделал все, чтобы подорвать Зеленского, пойдя на уступки Москве и изобразив Украину агрессором в войне. Теперь, кажется, он хочет, чтобы он вышел", - пишет журналист.

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, во время встречи в Белом доме Владимир Зеленский эмоционально поспорил с президентом и вице-президентом США. Корреспондент британской The Telegraph Роланд Олифант отмечает, что спор спровоцировал именно вице-президент Вэнс. Журналист не исключает, что это была сознательная провокация.

После ссоры Трамп написал в соцсети, что Владимир Зеленский якобы не готов к миру и должен вернуться к переговорам тогда, когда будет готов.

Зато Зеленский опубликовал примирительный пост, в котором поблагодарил США за поддержку.

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