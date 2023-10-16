Израильская сторона ответила, что пока "не врямя" для такого визита.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС. Впрочем, ему сказали, что "не время".

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, передает The Times of Israel. После нападения Зеленский решительно выразил солидарность Израилю, заявив, что государство имеет беспрекословное право защищаться от атак палестинских террористов.

"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом. Мир должен быть единым, чтобы террор не пытался забрать или уничтожить жизнь где-либо и в любой момент",-сказал он.

Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военную помощь, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.

"Израиль не решался противостоять Москве, которая имеет большое военное присутствие в Сирии", - замечает издание.

Война в Израиле - как Украина эвакуирует граждан

Боевики ХАМАСа совершили массированную атаку на Израиль утром 7 октября, выпустив по мирным городам сотни ракет. Кроме того, они прорвались через границу и атаковали населенные пункты вблизи нее. По данным местных властей, в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль с 7 октября погибли более 1400 человек. Среди погибших есть украинцы. Израиль в ответ готовит наземную операцию на территории Сектора Газа.

Украинцы пытаются спастись с территорий, охваченных войной. 14 октября из Израиля в Румынию удалось эвакуировать уже более 200 украинцев. Украина работает над подготовкой новых эвакуационных рейсов.

В то же время эвакуация из Сектора Газа украинцев и граждан других стран сорвалась. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что причиной стала внезапная отмена разрешения на эвакуацию с израильской стороной.

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