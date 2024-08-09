Власти призывают компании быть бдительными при найме сотрудников.

В США мужчину обвиняют в сборе средств для северокорейской программы вооружений - он помогал устроиться на удаленную работу северокорейцам, выдав их за американцев.

Как сообщают в американском Министерстве юстиции, житель Теннесси помогал северокорейцам выдавать себя за ИТ-специалистов из США в рамках схемы трудоустройства в американских и британских технологических компаниях.

Таким образом он помогал им получать зарплату в Америке и финансировать программу ядерного оружия "мошеннического режима". "Мэтью Айзек Кнут был частью масштабных усилий Северной Кореи по обману американских компаний", - сказано в сообщении.

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Кнут обвиняется в управлении из своего дома в Нэшвилле "фермой ноутбуков", которая обеспечивала северокорейцам доступ к интернет-соединениям Соединенных Штатов. В частности компании отправляли мошеннику ноутбуки, считая, что их задействовал нанятый на работу американский специалист.

Мужчина использовал это оборудование, чтобы связать компании с северокорейскими айтишниками, которые работают в Китае. Как уточняется, он загружал и устанавливал на "ноуты" несанкционированное программное обеспечение, которое обеспечивало соответствующий доступ и "заметало следы" - в результате создавалась видимость того, что работники находятся в США.

С июля 2022 года до августа 2023 года обманутые фирмы заплатили более 250 000 долларов каждому работнику, не имея представления, куда на самом деле идут деньги. Следователи заявили, что обвиняемый даже сообщал о доходах налоговым органам, используя чужое имя.

Как сказано в заявлении, он заключил контракты с нью-йоркской медиакомпанией, дочерней компанией британского финансового учреждения в США, технологической компанией в Портленде, штат Орегон, и медиакомпанией в Маклине, штат Вирджиния.

Помощник генерального прокурора Мэтью Олсен акцентирует, что эта разоблаченная мошенническая схема должна стать тревожным сигналом для американских компаний, которые работают с удаленными ИТ-специалистами. Он призвал быть бдительными при найме сотрудников.

КНДР и Россия

Напомним, в июне Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, который также предусматривает "взаимную помощь" в случае агрессии.

Известно, что Северная Корея передает российской армии баллистические ракеты и, возможно, артиллерийские снаряды. По мнению экспертов, в ответ она хочет получить помощь в сфере военных технологий.

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