От того, с каким пониманием США отойдут от организации мирных переговоров, будет зависеть продолжение американской военной помощи.

Заявление Госсекретаря США Марко Рубио после переговоров в Париже надо понимать как сигнал, что Соединенными Штатами было достаточно приложено усилий для того, чтобы организовать реальные переговоры о мире в Украине.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов.

"США взяли на себя роль определенного медиатора. Рубио фактически самый высокий топ-чиновник из администрации Трампа, кто вовлечен в эти переговоры. И он говорит прежде всего о себе, о Государственном департаменте. Потому что действительно те переговоры с россиянами на уровне делегаций, которые были, они требуют серьезной подготовки. И Рубио, грубо говоря, этим временем в определенной степени жертвует", - пояснил эксперт.

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Он также добавил, что Рубио не совершает других внешне-политических визитов, что мог бы сделать. Особенно в первые 100 дней работы в администрации Трампа. Поэтому это заявление надо понимать, с одной стороны, как техническое: то есть с точки зрения затрат ресурсов и времени на выработку этой политики и, в частности, позиции США по переговорам с Россией и Украиной.

"А с другой стороны - как сигнал, опять же, как администрации Трампа кажется, что было достаточно приложено усилий для того, чтобы организовать реальные переговоры, и в принципе они пока не привели, по крайней мере хотя бы к прекращению огня. Я бы так воспринимал это заявление", - подчеркнул Фарапонов.

Фарапонов говорит, что можно предположить теоретически, что это заявление может быть продолжением давления Вашингтона.

"Но они точно не будут говорить об этом публично. То есть грубо говоря, если они увидят хоть малейший сигнал, что можно было бы говорить о реалистичности этого прекращения огня, они конечно об этом будут объявлять. Эта администрация не упустит точно возможности выйти ко всему миру и сказать: "мы добились прекращения огня", "никто не смог - ни другие страны, ни предыдущий президент, а вот Администрация Трампа и Трамп смогли". Но если звезды не сложатся таким образом, то конечно они не будут этого делать, чтобы потом не выглядеть лузерами", - продолжил эксперт.

Фарапонов отмечает, что от того, с каким пониманием США отойдут от организации мирных переговоров, будет зависеть продолжение американской военной помощи Украине.

"Если они будут понимать, что Украина хочет прекращения огня, хочет завершить войну, а Россия - нет и это будет категорично и однозначно, тогда, в принципе, мы можем говорить о продолжении американской военной помощи. Если будут какие-то разночтения по этому поводу, то здесь сложно сказать. Здесь зависит от того, какой будет позиция лично Трампа. И если он будет готов публично не уничтожать "республиканцев", которые готовы были поддержать помощь Украине в Конгрессе, то в принципе есть вероятность, что может быть такая история, что в Конгрессе это сдвинется с мертвой точки. Потому что есть разговоры, новый законопроект по поддержке Украины. Но пока это разговоры", - прокомментировал Фарапонов.

Он подчеркнул, что без политической поддержки Трампа этого не будет. "Главная преграда - это политическая воля и в частности поддержка от лидера партии, представителей Республиканской партии, которые как говорится, готовы рассматривать такой сценарий, но с оглядкой на президента Трампа", - сказал эксперт.

Он также убеждён, что Трамп будет готов рассматривать сценарий продажи Украине оружия. "До этого он так и намекал", - отметил Фарапонов.

Другие новости относительно заявления Рубио

Ранее УНИАН сообщал, что Рубио намекнул, что США уже надоела война в Украине. "Важно всем напоминать, что украинская война - это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине более трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось", - заявил он.

Кроме того, CNN объяснило, что означало его заявление. По словам неназванного чиновника, когда Рубио об этом говорил, он имел в виду, "что США отходят от переговоров, и следующие несколько дней будут важными для того, чтобы понять, куда дальше идут дела".

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