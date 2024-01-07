Разведка США считает, что в ближайшие годы Китай будет менее подвержен военным авантюрам, чем ожидалось ранее.

В Китае начались масштабные репрессии среди военного командования после того, как были выявлены многочисленные коррупционные злоупотребления, поставившие под сомнение захватнические амбиции Пекина в отношении Тайваня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки.

"Масштабная военная чистка президента Си Цзиньпина произошла после того, как выяснилось, что широкая коррупция подорвала его усилия по модернизации вооруженных сил и поставила под сомнение способность Китая вести войну", – пишет издание, ссылаясь на информированные источники.

Особенно масштабной коррупция оказалась в Ракетных войсках Китая и соответствующем сегменте ВПК. По словам осведомленных людей, там все настолько плохо, что США теперь значительно меньше верят в масштабную военную активность Китая в ближайшие годы.

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При этом Bloomberg приводит несколько вопиющих проявлений коррупции в китайской армии, о которых якобы известно американской разведке. В частности утверждается, что в некоторых случаях коррупционеры заливали в ракеты обычную воду вместо топлива. Также упоминаются "огромные поля ракетных шахт" в западном Китае, где защитные крышки не функционируют должным образом, из-за чего невозможно "обеспечить эффективный запуск" ракет.

"Соединенные Штаты считают, что коррупция в Народно-освободительной армии [КНР] привела к ослаблению уверенности в ее общих возможностях, особенно когда речь идет о ракетных силах, а также отбросила некоторые из главных приоритетов Си Цзиньпина по модернизации", – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что ему не удалось получить официальные комментарии ни от властей США, ни от Пекина. Но доказательства коррупционной чистки сами всплыли на поверхность в последние месяцы. Так, известно, что 29 декабря высший законодательный орган Китая уволил с должностей девятерых топовых военных, в частности пятерых, связанных с ракетными силами, и по крайней мере двух из Департамента развития оборудования, которому отвечает за вооружение военных.

Кроме того, несколько дней назад главный политический консультативный орган Китая публично уволил трех руководителей госпредприятий-производителей ракет. Этот поток чисток произошел после октябрьского отстранения бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу, который находился на этом посту всего семь месяцев.

Отмечается, что это лишь то, что известно из публичного пространства, ведь в армии КНР не разглашают факты расследований против коррупционеров.

Планы Китая по Тайваню

Как писал УНИАН, Пекин неоднократно достаточно прозрачно намекал на готовность поглотить Тайвань – если придется, то силой. Например, в начале года Си Цзиньпин публично призвал военных готовиться к войне, хотя и не уточнял – к какой.

По данным СМИ, во время личной встречи с Байденом в ноябре Си Цзиньпин прямо признал, что возобновление китайского контроля над островным государством неизбежно.

В новогоднем обращении к народу Си также заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно. Он подчеркнул, что "в этом заключается главный национальный интерес" и сослался на желание народа, причем по обе стороны Тайваньского пролива.

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