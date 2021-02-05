После того, как в Польше вступило в силу решение Конституционного суда о почти полном запрете абортов, власти решили, что необходимо принять законы для поддержки женщин, которые знают, что ребенок может родиться с дефектами, или в которых рождается мертвый ребенок.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Агнешка Боровская рассказывала о законопроекте, который должен поддержать женщин после запрета абортов. Она сказала, что у женщин должны быть «комнаты для плача». Но позже заявила, что ее слова вырвали из контекста, и она имела в виду другое.

О «комнатах плача» Боровская сказала в интервью TV24, пишет Громадське.

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После того как в Польше вступило в силу решение Конституционного суда о почти полном запрете абортов, власти решили, что необходимо принять законы для поддержки женщин, которые знают, что ребенок может родиться с дефектами, или у которых рождается мертвый ребенок.

Один из законопроектов, который должен создать хосписы для женщин, подготовила партия «Солидарность Польши». О нем и рассказывала Боровская. По ее словам, в больницах должны быть координаторы, которые поддержат женщину, а также направят ее в хоспис.

«Женщина (у которой есть риск родить мертвого ребенка или ребенка со смертельными пороками) в больнице ждет, что ее поддержат. У нее должна быть отдельная комната, возможность поплакать, встретиться с психологом, особый уход, указание, что делать дальше», — рассказала пресс-секретарь.

После этого на Боровскую повалилась критика. Один из журналистов Михаил Коланко написал, что так предложение похоже на сюжет сериала «Рассказ служанки». Журналистка Newsweek Polska Рената Грохал тоже критиковала слова пресс-секретаря. Она написала, что хотела бы, чтобы страна сделала все возможное, чтобы женщины не плакали.

После шквала критики Боровская объяснила свои слова. В комментарии изданию Onet она заявила, что ее слова вырвали из контекста, и называет такую критику «циничной и лживой». Боровская отметила, что сама потеряла ребенка и знает, с каким отношением сталкиваются женщины.

«Женщина имеет право на всестороннюю помощь при тяжелой беременности. Сейчас этой помощи недостаточно. Она имеет право на достойное отношение, переживание, слезы, психологическую и духовную поддержку», — сказала она.

По словам Боровской, когда ребенок рождается мертвым, врачи обязаны направить семью в хоспис. Чиновница подчеркивает, что она говорила в интервью о том, что женщине необходима поддержка, но ее слова исказили.

Она заявила, что когда потеряла ребенка, не могла поплакать, ведь в комнате были другие женщины. Также, по ее словам, врач бестактно ответил на вопрос о том, как выглядел ее ребенок.

«Он сказал: "Большой, фиолетовый". Нужно ли с любой мамой так себя вести? Каждый ребенок заслуживает уважения и любви», — рассказала Боровская.

Запрет абортов в Польше: что известно

В октябре Конституционный суд Польши принял решение, в котором постановил, что прерывание беременности из-за дефектов плода является незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизнь или здоровье матери под угрозой.

В начале ноября после массовых протестов против такого решения в правительстве страны сообщили, что отложат его введение для дискуссии. Тогда протестующим и оппозиции в парламенте предлагали переговоры, чтобы совместно найти лучший выход из ситуации.

Но 27 января 2021-го решение суда вступило в силу. Вероятно, после недовольства президент Анджей Дуда подал в Сейм законопроект, который должен разрешить аборты, если есть летальные дефекты у плода. Но TV24 пишет, что законопроект вряд ли примут.

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Автор: УНИАН