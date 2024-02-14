Сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет законопроект.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Как пишет издание New York Times, Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы.

Еще за несколько часов до одобрения документа Сенатом спикер Палаты представителей предположил, что не позволит голосовать за этот пакет.

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"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", — подчеркнул Джонсон.

Как отмечается, сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент США Джо Байден также призвал Джонсона вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

"Я призываю спикера разрешить полному составу Палаты представителей высказаться, и не позволить меньшинству самых экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже для голосования", — заявил американский лидер.

Однако сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что законопроект может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.

Помощь США Украине - что известно

Спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. Он заявил, что для этого есть определенные механизмы.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

Канцлер Олаф Шольц заявлял, что без вклада Соединенных Штатов Америки ситуация для Украины была бы очень и очень сложной.

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