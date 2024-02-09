Шольц выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи США Украине.

Канцлер Олаф Шольц отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. Самым важным вопросом, вероятно, станет поддержка Украины после того, как Сенат США заблокировал пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов.

Как пишет N-TV, Шольц выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи США Украине. Канцлер сказал, что он "очень рад" тому, что теперь появился хороший признак того, что американский Сенат может вскоре принять решение по пакету.

"Я не хочу гадать, сколько времени это займет и потребуются ли еще несколько попыток. Но было бы хорошо, если бы это произошло очень скоро", сказал Шольц

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Канцлер добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

"Германия определенно вносит большой вклад. Но без вклада Соединенных Штатов Америки ситуация для Украины была бы очень и очень сложной", - предупредил Шольц, добавив, что нужно дать понять Путину, что он "не может рассчитывать на нашу поддержку ослабления Украины".

Помощь Украине от США - что известно

8 февраля, Сенат Штатов проголосовал за рассмотрение соглашения на 95 миллиардов для помощи Украине, Израиля и Тайваня. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения требуется не менее 60 голосов.

Республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Дональда Трампа, блокируют военную помощь Киеву, ставя под угрозу судьбу целой страны. На фоне этого, спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. Он заявил, что для этого есть определенные механизмы.

В то же время Украина рассматривает резервный план на случай, если помощь США останется заблокированной. Как сообщает Bloomberg, в этот план может входить расширенная продажа внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

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