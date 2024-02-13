Президент Украины выразил благодарность демократам и республиканцам за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом США (верхняя палата Конгресса) помощи для Украины. Об этом глава государства сообщил в сети X (бывший Twitter).

Президент Украины выразил благодарность лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканского меньшинства Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые "поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение".

"Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и одержит победу над войной", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению главы государства, американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира.

Помощь США Украине - что известно

Как сообщила посол Украины с США Оксана Маркарова в социальной сети Facebook, после всех процедурных голосований и более 6 часов выступлений, которые длились всю ночь, Сенат в финальном голосовании поддержал законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере 60,06 млрд долларов для помощи Украине, а также помощь другим государствам.

Соответствующее решение поддержало 70 сенаторов, против выступило 29.

Теперь соответствующий законопроект будет передан на рассмотрение в Палату представителей (нижнюю палату Конгресса).

Как сообщает телеканал NBC News, в Сенате за этот законопроект проголосовали, кроме демократов, и часть республиканцев. В частности, 22 республиканца отдали свои голоса в поддержку этого законопроекта.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер после голосования подчеркнул, что решение Сената заставит российского президента Владимира Путина "пожалеть о том дне, когда он поставил под сомнение решимость Америки".

"И посылаем четкое двухпартийное послание нашим союзникам в НАТО. С этой сильной двухпартийной поддержкой, которую мы получили в Сенате, с этим голосованием, я верю, что если спикер Джонсон вынесет на рассмотрение этот закон в Палате представителей, он будет одобрен такой же сильной двухпартийной поддержкой", - подчеркнул Шумер.

Законопроект о чрезвычайной помощи теперь ждет неопределенная судьба в контролируемой республиканцами Палате представителей, где консерваторы давят на спикера Майка Джонсона заблокировать средства для Украины, пока не будет решен вопрос безопасности южной границы США, через который прибывают незаконные мигранты.

Ранее Джонсон дал понять, что не поставит на голосование законопроект с помощью для Украины без положений о защите южной границы США.

Сенатор Том Тиллис, поддержавший законопроект с дополнительной помощью для Украины, сообщил, общался с членами Палаты представителей, и если спикер Джонсон не поставит этот законодательный акт на голосование, то представители демократов и республиканцев могут обойти позицию руководства нижней палаты Конгресса и подписать петицию для одобрения законопроекта.

Администрация президента США Джо Байдена еще в октябре обратилась к Конгрессу с запросом об одобрении дополнительной помощи для Украины на сумму около 60 млрд долларов. Этот запрос включал пакет международной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. С тех пор в Конгрессе США республиканцы не давали возможности одобрить этот запрос из-за требования сперва решить внутренние проблемы США, которые возникли на южной границе с Мексикой из-за массового наплыва нелегальных мигрантов.

Вас также могут заинтересовать новости: