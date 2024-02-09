В рамках USAI существуют уже законтрактованные возможности.

Спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО.

Как он рассказал, в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставку средств противовоздушной обороны.

"Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", - пояснил спикер Пентагона.

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Также у него спросили, продолжают ли поставляться американские ракеты ПВО в Украину прямо сейчас. По словам Райдера, речь идет об "этих и других вариантах помощи", о которых американцы объявили в рамках инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

Помощь Украине от США

Накануне Сенат США проголосовал за рассмотрение сделки на 95 миллиардов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения требуется минимум 60 голосов.

Как писало Politico, во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся на арену с точки зрения политики США в отношении худшего стратегического кошмара Европы - Украины.

Республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Трампа, блокируют военную помощь Киеву, ставя под угрозу судьбу целой страны.

Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые никогда не хотели играть главную роль в оказании помощи Киеву, а всего лишь хотели быть помощниками Вашингтона.

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