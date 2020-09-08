Президент Беларуси дал интервью ряду кремлевских СМИ,

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что оппозиционерку Марию Колесникову задержали якобы за нарушение правил пересечения границы с Украиной.

Читайте такжеЛукашенко впервые отреагировал на похищение Колесниковой: задержали правильноСоответствующее заявление он сделал во время интервью ряду кремлевских СМИ в Минске во Дворце Независимости. Процитировал Лукашенко главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

«Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать в Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. Здесь при повторной проверке, Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины», – сказал Лукашенко.

Исчезновение Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария.

Позже телефон Родненкова также стал недоступен. Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухой.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Позже появилась информация о том, что Колесникова покинула Беларусь и прибыла в Украину. По другой версии, Колесникову задержали на границе, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть Беларусь.

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Автор: Катерина Шварц