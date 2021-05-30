Белорусские силовики продолжают обыски.

В Беларуси силовики отпустили задержанного ранее в воскресенье, 30 мая, главного редактора местного издания Hrodna.Life Алексея Шоту.

Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

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"Его отпустили из Ленинского РОВД. К нему относились "хорошо, с уважением". Тем не менее полчаса до дачи пояснений он провел в камере с человеком без определенного места жительства. Во время осмотра дома забрали один ноутбук, один телефон, три старых жёстких диска, красно-белый зонтик", - говорится в сообщении.

Ему назначили штраф по статье 19.11 уголовно-административного кодекса республики.

Через полчаса после освобождения Шоты силовики пришли в квартиру журналистки издания Ирины Новик.

«Ирина также проходит по делу об „экстремистских материалах“. Вероятно, дома у нее пройдет обыск», — сообщает Hrodna.Life.

Задержание Шоты

30 мая 2021 года в Беларуси был задержан главред Hrodna.life Алексей Шота. Шоту задержали поскольку «выявили факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской», объяснили преследование журналиста в силовых структурах Беларуси.

Задержание экс-главреда Nexta Романа Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Nexta, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем Nexta Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

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Автор: Елена Коваленко