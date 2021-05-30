К дому главреда подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.

Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота задержан в Гродно.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщила Белорусская ассоциация журналистов в своем Telegram-канале.

Задержание произошло около дома журналиста. При этом на сайте издания указано, что к дому главреда подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.

Известно, что ранее Шота работал на белорусском оппозиционном портале Tut.by, ряд сотрудников которого задержаны.

В марте в Гродно суд рассматривал дело в отношении главного редактора Hrodna.life, его признали виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовали.

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Задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

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Автор: Денис Прядко