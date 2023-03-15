Уже более половины ограждения было возведено. Цивилизованный мир продолжает отмежевываться от террористов.

Сухопутный забор на границе между странами Европейского союза с Российской Федерацией и Беларусью вскоре достигнет отметки в 960 миль (1545 километров). Как сообщает Washington Post, возведение ограждения продолжается прогрессивными темпами.

Больше всех постаралась Литва. Балтийская страна построила 502 километра ограждения на границе с Беларусью, а также 45 километров на границе с Калининградской областью России.

Также выделяется Варшава. Поляки возвели 187 километров ограждения на границе с Беларусью, а также начали строительство забора протяженностью в 209 километров вблизи Калининградской области. До конца 2023-го года проект должен быть завершен.

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Латвия построила 130 километров забора с Россией и Беларусью, а в планах - увеличить ограждение еще на 167 километров. В частности акцент Рига сделала на границе с белорусами. А вот у эстонцев пока планов постройки забора нет: им хватает имеющихся 105 километров.

Самая большая граница в Европейском союзе с Россией имеет Финляндия - почти 1300 километров. Всю полосу финны пока не планируют закрывать, однако уже начали строительства и испытания первых почти 200 километров забора.

Самую маленькую границу по ограждению с Россией среди стран с ЕС имеет Норвегия – всего 200 метров. Этот забор расположен недалеко от контрольно-пропускного пункта Стурскуг.

Соседи России и Беларуси пытаются отгородиться от них забором

В конце февраля Финляндия начала возведение тестового забора на границе с Россией протяженностью в три километра. Сначала финны хотят опробовать его функциональность, а потом уже строить ограждение на более длинную дистанцию. Всего Хельсинки хотят потратить на организацию этого проекта около 139 миллионов евро.

Летом 2022-го года Польша сообщила о завершение строительства стены на границе с Беларусью. Высота заграждения составляет более пяти метров.

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