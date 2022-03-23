В рекламной компании снялись Алисия Викандер, Кид Кади и Джина Цзинь.

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил коллекцию ювелирных изделий, возмутившую сеть.

Пользователи Instagram высказались против этого дизайна, так как буквенные символы Z и V используют российские оккупанты на своей технике.

На сайте Louis Vuitton указано, что "Z" - это инициалы дома моды, которые "словно жизненный импульс", соединяются на браслетах в различных комбинациях, "как сердцебиение или повторяющийся ритм".

Однако в комментариях сочли неуместным использование этих букв во время того, как Россия осуществляет полномасштабное вторжение на территорию Украины.

В рекламной компании коллекции "LVVolt" снялись голливудская актриса шведского происхождения Алисия Викандер, американский хип-хоп-исполнитель Кид Кади и китайская актриса Джина Цзинь.

Стоит отметить, что дизайнер украшений Франческа Амфитеатров впервые показала браслет в этом дизайне 5 февраля.

Напомним, что 6 марта в России закрылись 124 бутика Louis Vuitton. Они прекратили свою работу из-за войны в Украине.

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