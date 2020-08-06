В доме звезды YouTube Джейка Пола ФБР изъяли оружие (фото)

Нынешний обыск может быть связан с инцидентом в июне, когда Пол был арестован во время погрома в торговом центре в городе Скотсдейл штата Аризона.

В США сотрудники ФБР обыскали дом актера и звезды YouTube Джейка Пола. У него изъяли оружие, в том числе и винтовки.

С чем именно связан обыск, не уточняется. Вооруженные агенты обыскали особняк Пола в Лос-Анджелесе, пока хозяина не было дома, заявил официальный представитель ФБР, сообщили в CNN.

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"ФБР руководствуется федеральным ордером на обыск дома в Калабасасе (город в районе Лос-Анджелеса) в связи с продолжающимся расследованием. Судья закрыла доступ к нашему заявлению, которое обосновывает этот ордер, поэтому мне запрещено давать комментарии о сути расследования. Каких-либо арестов не планируется", - сказано в заявлении агентства.

Адвокаты Пола сообщают, что он намерен сотрудничать со следствием.

Как сообщал ранее УНИАН, у YouTube канала 23-летнего Джейка Пола более 20 млн подписчиков. В 2018 году журнал Forbes поместил его на второе место по заработкам среди блогеров YouTube и оценил его доходы в 21,5 млн долларов в год. Его самые популярные видео набирали до 270 млн просмотров. Он известен многочисленными скандалами и розыгрышами.

Говорят, что нынешний обыск может быть связан с инцидентом в июне, когда Пол был арестован во время погрома в торговом центре в городе Скотсдейл штата Аризона.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда там начались беспорядки. Джейку Полу предъявили обвинения в преступном посягательстве на частную собственность, но по его словам, он побывал на демонстрации, только чтобы встретиться с ее участниками. А также "привлечь больше внимания к тому гневу, который мы почувствовали во всех районах, через которые проезжали".

На видео из Скотсдейла с его участием, которые распространялись в социальных сетях, не видно, чтобы блогер что-то воровал или разбивал. Однако, после этого инцидента многие пользователи обвинили Пола в попытке привлечь к себе внимание.

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