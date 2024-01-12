Согласно данным британской компании морской охраны Ambrey, ракета упала в 400-500 метрах от танкера.

12 января у берегов Йемена боевики-хуситы по ошибке нанесли ракетный удар по танкеру, перевозившему российскую нефть, сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что получила сообщение о ракетном запуске в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден, пишет Reuters.

"Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней следовали три небольших судна", - говорится в консультативной записке UKMTO. Уточняется, что пострадавших и повреждений не было.

Видео дня

Это был второй танкер, который по ошибке стал объектом нападения хуситов, когда он перевозил российскую нефть.

"Танкер под флагом Панамы заметил три лодки во время следования на восток через Международный рекомендуемый транзитный коридор", - говорится в отчете Ambrey, добавляя, что судно сообщило о попадании ракеты в воду.

По оценкам Ambrey, судно было выбрано ошибочно в качестве цели на основании устаревшей общедоступной информации, связывающей судно с Соединенным Королевством.

Атаки боевиков-хуситов

Йеменские боевики-хуситы, которые контролируют большую часть территории Йемена, с 19 ноября запускают волну за волной взрывающихся беспилотников и ракет по западным коммерческим судам в Красном море, что, по их словам, является протестом против военных операций Израиля в секторе Газа.

США и Великобритания ночью нанесли удары с воздуха и с моря по военным объектам хуситов в Йемене. Россия, союзник Ирана и партнер ключевых арабских держав, осудила удары и призвала к срочному созыву Совета Безопасности ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: