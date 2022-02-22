Власти Японии заявили о готовности присоединиться к США и другим странам Большой семерки

Правительство Японии согласовывает введение экономических санкций в отношении Российской Федерации после признания Кремлем независимости "ЛДНР". Ограничения коснутся экспорта передовых технологий.

Об этом сообщает издание Yomiuri.

Власти Японии заявили о готовности присоединиться к США и другим странам Большой семерки, чтобы ввести санкции против Москвы, если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину.

Отмечается, что санкции будут касаться экспорта высокотехнологичной продукции, в которой используются передовые технологии. При этом указано, что к таким технологиям относятся полупроводники, искусственный интеллект и роботы.

Кроме того, японские власти рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении российских банков.

Обострение на Донбассе - что известно

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". У них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

После этого Путин подписал с главарями "Л/ДНР" "договор о дружбе и сотрудничестве с Россией".

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Санкциями, в частности, запрещается представителям США вкладывать инвестиции и вести финансовую деятельность на территории ОРДЛО.

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