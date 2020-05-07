Япония разработает протокол действий на случай контактов с представителями инопланетных цивилизаций
05:41, 07 мая 2020Мир
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Министр Коно заверил, что не верит в НЛО, но после публикации Пентагоном видеозаписей с НЛО он бы хотел получить от них анализ этих данных.
Зафиксированное НЛО / Фото: Naval Air Systems Command
Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО.
Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно, передает The Japan Times.
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По его словам, Минобороны создаст процедуры регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО. Министр отметил, что японские пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но соответствующие протоколы все равно создадут.
Министр Коно заверил, что не верит в НЛО, но после публикации Пентагоном видеозаписей он бы хотел получить от них анализ этих данных.
Как сообщал ранее УНИАН, Пентагон официально опубликовал видео контактов с НЛО. ВМС США еще в сентябре прошлого года признали, что ролики с неизвестными объектами настоящие.
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