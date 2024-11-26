Показания Антона дают представление о совершенно секретной внутренней работе ядерных сил в России.

Российский военный по имени Антон, который был офицером на сверхсекретном ядерном оружейном объекте в России, утверждает, что в день полномасштабного вторжения в Украину база ядерного оружия, на которой он служил, была приведена в полную боевую готовность.

"До этого у нас были только учения. Но в день начала войны оружие было полностью готово. Мы были готовы вывести силы в море и воздух и, теоретически, нанести ядерный удар", - заявил бывший офицер российских ядерных сил, пишет BBC.

Отмечается, что журналист встретился с Антоном в секретном месте за пределами России. Он показал ему документы, подтверждающие его часть, звание и местонахождение.

Видео дня

Через три дня после того, как войска пересекли границы Украины, Путин объявил, что российские силы ядерного сдерживания были переведены в "особый режим боевой службы".

Антон утверждает, что боевая готовность была введена в первый день войны, и рассказал, что его часть была "закрыта внутри базы". Он добавил:

"У нас было только российское государственное телевидение. Я не понимал, что все это значит. Я автоматически выполнял свои обязанности. Мы не воевали, мы просто охраняли ядерное оружие".

По его словам, состояние боевой готовности было отменено через две-три недели.

Отмечается, что показания Антона дают представление о совершенно секретной внутренней работе ядерных сил в России.

"Там очень строгий процесс отбора. Все являются профессиональными солдатами - никаких призывников. Всех постоянно проверяют и тестируют на детекторе лжи. Зарплата намного выше, и солдаты не отправляются на войну. Они там, чтобы либо отразить, либо нанести ядерный удар", - объяснил он.

Бывший офицер рассказал, что жизнь была под строгим контролем. Антон объяснил:

"Я был обязан следить за тем, чтобы солдаты, находящиеся под моим началом, не брали телефоны на ядерную базу. Это закрытое общество, там нет посторонних. Если вы хотите, чтобы ваши родители приехали, вам нужно подать запрос в Службу безопасности ФСБ за три месяца".

Некоторые западные эксперты предполагают, что российское ядерное оружие в основном относится к советским временам и может даже не работать. Бывший офицер ядерных сил отверг это мнение как "очень упрощенный взгляд так называемых экспертов".

"Возможно, в некоторых районах есть некоторые устаревшие виды оружия, но у страны есть огромный ядерный арсенал, огромное количество боеголовок, включая постоянное боевое патрулирование на суше, на море и в воздухе", - заявил он.

Российские ядерные угрозы

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Дов Закхайм считает, что решение президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на использование западных ракет по территории России может свидетельствовать о том, что, на исходе срока своих полномочий, он решил больше не сдерживать себя из-за страха перед российской ядерной угрозой, которая так и не материализовалась.

Вас также могут заинтересовать новости: