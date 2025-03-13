Так два диктатора отреагировали на предложение Украины и США о 30-дневном перемирии.

После предложенного Украиной и США 30-дневного перемирия Россия и Беларусь опубликовали совместное заявление по итогам встречи двух диктаторов. В документе они пожаловались на якобы конфронтационную политику НАТО и ЕС и на всякий случай в очередной раз пригрозили миру ядерной войной. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

В частности, Владимир Путин и Александр Лукашенко обвинили НАТО в "дестабилизирующих действиях", которые "провоцируют серьезнейшие стратегические риски". Например, два диктатора считают, что НАТО осуществляет "враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав".

Также Москва и Минск считают "агрессивно-конфронтационной" политику Европейского союза в отношении России и Беларуси, а именно – введенные против этих стран санкции.

Видео дня

Путин и Лукашенко пообещали "при необходимости" принимать "контрмеры политико-дипломатического, военного и военно-технического характера" на эти действия НАТО.

Позднее общаясь с прессой, Александр Лукашенко заявил, что он и Путин обсудили войну в Украине и "поработают над этим сегодня и завтра".

Он также отметил, что нужно "доверять фактам". "Это самое главное. А все эти заявления и все эти обещания – это пустые слова", – заявил Лукашенко.

Встреча Путина и Лукашенко

Как писал УНИАН, сегодня в Кремле состоялась экстренная встреча диктаторов России и Беларуси, на которой по признанию самих участников, обсуждалось предложение о временном перемирии в Украине. Перед встречей Лукашенко заявил журналистам, что у США нет плана по окончанию войны, а у России якобы на руках все козыри.

Также беларуский диктатор, несколько разгорячившись, предсказал "трубу Украине и Европе вместе взятым", если Путину удастся договориться с Трампом. При этом Лукашенко заверил, что у него с Путиным одинаковая позиция относительно "украинского вопроса".

Вас также могут заинтересовать новости: