Ядерное оружие - это мощный фактор сдерживания, который позволяет навязывать свою волю без боя.

Китай создает ядерный арсенал, предназначенный для противостояния с США. Не в последнюю очередь это делается с учетом опыта российско-украинской войны, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что ставку на ядерное оружие Си Цзиньпин делал с первых дней своего правления. Менее чем через три недели после своего восхождения на китайский "трон", он созвал генералов, ответственных за ядерные ракеты, и очертил им жесткое требование: Китай должен быть готов к возможной ядерной конфронтации с грозным противником.

"Публично замечания г-на Си по ядерным вопросам были скупыми и шаблонными. Но его комментарии за закрытыми дверями показывают, что тревога и амбиции побудили к трансформационному наращиванию арсенала ядерного оружия Китая в последнее десятилетие", – пишет NYT.

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Теперь, когда ядерные возможности Китая возросли, его военные стратеги рассматривают ядерное оружие не только как оборонительный щит, но и как потенциальный меч для запугивания и подчинения противников. NYT отмечает, что даже без применения ядерного оружия Китай мог бы "размахивать своими ракетами", чтобы предостеречь другие страны от решительного противостояния воле Пекина.

"Мощный стратегический потенциал сдерживания может заставить врага отступить от необдуманных действий, укрощая его, не вступая в войну. Тот, кто обладает более передовыми технологиями и разрабатывает стратегическое оружие сдерживания, которое может оставить позади пыль, будет иметь мощный голос в мирное время и будет удерживать инициативу во время войны", — написал в 2021 году научный сотрудник Университета национальной обороны Китая Чэнь Цзяци.

Придя к власти на рубеже 2012-13 годов, Си Цзиньпин удвоил размер ядерного арсенала Китая – примерно до 500 боеголовок. При таких темпах Пекин будет иметь к 2035 году около 1500 боеголовок, что уже сопоставимо с ядерными арсеналами США и России (если считать только те боеголовки, что находятся на боевом дежурстве, а не законсервированы).

Важно то, что растущие ядерные возможности Китая могут сформировать будущее Тайваня — островной демократии, которую Пекин считает своей собственной территорией и которая полагается на поддержку безопасности Соединенных Штатов. В ближайшие годы Пекин может получить уверенность, что он способен ограничить вмешательство Вашингтона и его союзников в любой конфликт вокруг острова.

Примечательно, что в подтверждение этого китайские военные аналитики приводят пример действий Кремля, который успешно шантажировал Запад ядерной эскалацией, чтобы сдержать Европу и США от более активной поддержки Украины в войне.

Китай готовится к войне: последние новости

Как писал УНИАН, сейчас Китай и США ведут новую космическую гонку, победа у которых даст значительное преимущество в возможной войне между этими странами. В любом будущем вероятном конфликте между США и Китаем важное значение для поиска и уничтожения целей на огромных расстояниях будут иметь спутники.

Также мы рассказывали, что Китай разрабатывает революционный снаряд для уничтожения танков Abrams. В ходе этих испытаний танк мог быть выведен из строя одним ударом такого снаряда без видимых внешних повреждений.

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