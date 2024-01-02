В ходе этих испытаний танк мог быть выведен из строя одним ударом такого снаряда без видимых внешних повреждений.

Китайские СМИ сообщили, что шар весом 20 кг, движущаяся со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука, может представлять серьезную опасность для самых современных танков, соответствующих стандартам вооруженных сил США. Такой снаряд будет обладать кинетической энергией около 25 мегаджоулей.

Издание Bulgarian Military пишет, что такое количество энергии способно нанести катастрофический ущерб внутренним системам танка, оставив при этом нетронутой его внешнюю оболочку, утверждается в докладе

Хотя американский танк не был назван китайскими исследователями, они намекнули, что энергии более чем достаточно, чтобы разрушить американский танк весом от 40 до 60 тонн, например, Abrams.

Видео дня

В ходе исследования команда пришла к выводу, что удар таких снарядов может разрушить критические части танка, такие как болты, крепящие важнейшее оборудование к внутренней стенке кабины, и тем самым вывести танк из строя.

Исследователи утверждают, что воздействие высокоскоростных кинетических снарядов может привести к разрушению в определенных местах бронированных целей, превышая порог безопасности, установленные военным стандартом США MIL-STD-810.

Военный стандарт 810 включает в себя набор процедур и рекомендаций по тестированию, выпущенных Министерством обороны США (DoD) для определения надежности и выносливости оборудования.

Главная цель MIL-STD-810 - обеспечить сохранение работоспособности военной техники при любых возможных обстоятельствах, с которыми она может столкнуться во время развертывания. Учитывая последние достижения в области гиперзвукового оружия, системы защиты часто не успевают реагировать на такие стремительные атаки.

В отличие от обычных противотанковых орудий, использующих порох, высокоскоростные кинетические снаряды могут нанести смертельный урон даже при незначительном контакте. Кроме того, эти снаряды могут быть запущены множеством способов, что повышает их применимость в различных сценариях.

Китайские исследователи также обнаружили, что оценка повреждений от кинетических снарядов значительно отличается от оценки повреждений от обычных бронебойных снарядов.

Традиционные снаряды можно оценить по броне из сплава, но при попадании кинетического снаряда необходимо рассматривать весь танк из-за сложной ударной волны, возникающей в точке попадания. Эта ударная волна может вызвать концентрацию напряжений в таких местах, как болты, что приведет к деформации или разрушению.

Снаряды с кинетической энергией отличаются высокой конечной скоростью, наделяя свои цели энергией, значительно превышающей энергию, присущую химическим взрывчатым веществам.

Операторы танков обычно располагают переднюю часть своей машины в направлении возможных угроз, используя ее прочную конструкцию для защиты. Однако попадание снаряда с кинетической энергией в эту область может вызвать разрушительную силу, проникающую внутрь танка и потенциально подрывающую его огневую мощь.

Последствия такого удара могут быть весьма тревожными. Консоль стабилизатора орудия танка может потерять свою фиксацию, проводка консоли может быть полностью выведена из строя, а соединения между башней и компьютером управления огнем могут оборваться. Это может привести к значительному снижению огневой мощи танка.

Таким образом, идея гиперзвуковой противотанковой ракеты, способной развивать скорость свыше 5 Махов с кинетическим проникающим действием, способна кардинально изменить противотанковые возможности.

Танки Abrams в Украине - последние новости

Украина получила все танки M1A1 Abrams. По словам представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams отправят на поле боя, поскольку украинским военным нужно проверить наличие необходимых элементов поддержки и определить, когда и где использовать танки.

Позде издание Forbes сообщило, что американские танки Abrams M1, переданные Украине, плохо справляются с грязью.

Вас также могут заинтересовать новости: