По мнению одного из американских генералов, космос стал "самой важной областью боевых действий".

Широкомасштабное вторжение России в Украину открыло новую главу в космической войне. И самым большим страхом США сейчас является Китай, который стремится соответствовать, если не превзойти, первенство Америки в космосе, пишет The Economist.

Как заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США, адмирал Кристофер Грейди, сейчас космос стал "самой важной областью боевых действий".

"Космос - это не просто место мирного освоения, но и арена будущих боевых действий. Контроль над космосом стал таким же важным, как доминирование на суше, на море и в воздухе. Космические технологии делают вооруженные силы во всех других областях более мощными. Потеряйте первенство в космосе, и вы рискуете проиграть войны на Земле", - говорится в публикации.

Указывается, что в любом будущем вероятном конфликте между США и Китаем важное значение для поиска и уничтожения целей на огромных расстояниях будут иметь спутники. И сегодня многое о действиях тех или иных стран в космосе остается скрытым, но предельно ясно то, что США активизирует усилия по сохранению своего преимущества там.

Также отмечается, что беспокоиться миру придется не только о судьбе спутников в том случае, если война между Китаем и США действительно разразится.

"Возможно, самая большая опасность в краткосрочной перспективе - это просчет. Соревнование в космосе является новым и неоднозначным. Никто не знает наверняка, какое космическое оружие существует, не в последнюю очередь потому, что многие гражданские технологии используются в военных целях. Правила дорожного движения плохо определены или вообще отсутствуют, а перспективы контроля над вооружениями невелики", - пишет журнал.

Третья мировая война - что сообщалось об угрозе

Как ранее писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе захвата Украины и начала войны НАТО с Россией.

По его словам, такой вариант возможен, если сейчас Украина останется без помощи Запада: "Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США и ЕС Украина будет бороться, но Украина будет слабее, и это станет возможностью для России захватить нас. Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с РФ".

Вас также могут заинтересовать новости: