Василий Зварыч заявил, стоит ли бояться мужчинам призывного возраста, что их будут отправлять назад в Украину.

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что в Европе не планируют принудительное возвращение мужчин призывного возраста для прохождения ими военной службы на родине, в то время, как в Германи готовы к этому решению, если только наши власти обратятся к ним с соответствующей просьбой.

Зварыч в комментарии для "Радио Свобода" отметил, что нет и речи о том, что это может произойти.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-либо принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно, которые мобилизационного возраста", – отметил посол. Видео дня

Дипломат добавил, что решение возвращаться в Украину граждане должны принимать самостоятельно и осознанно. Он считает, что каждый украинец, независимо от того, находится он на родине, в Европе или США, должен помнить о своей главной обязанности перед государством — о защите отечества. Хотя и упомянул, что это выбор каждого.

У государства тоже, по его словам, есть важная задача — создать все необходимые условия для украинцев, которые хотят вернуться, и для тех, кто желает отправиться на войну.

В Чехии сейчас, по данным их МВД, находится около 250 тысяч украинских мужчин, 95 000 из которых — в возрасте от 18 до 65 лет.

Возвращение военнообязанных мужчин из-за границы

Европейские страны до сих пор не приняли окончательно решение касаемо того, будут ли они работать над возвращением украинских мужчин призывного возраста домой.

Большая часть стран Восточной и Центральной Европы против подобных действий, так как они испытывают недостаток рабочей силы, который могут покрыть граждане нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: