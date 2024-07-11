Известно, что большинство стран Европы выступили против такого решения.

Председатель немецкой партии "ХСС" (Христианско-социальный союз - УНИАН) Маркус Зедер заявил, если Украина обратится с соответствующей просьбой, то Германия поможет вернуть ей всех военнообязанных мужчин. Об этом он сказал в интервью Münchner Merku.

Зедер подчеркнул, если правительство возглавит его партия, то украинцы призывного возраста будут высланы в случае просьбы со стороны Украины.

Также политик выступил против того, чтобы украинским беженцам автоматически предоставлялись права на получение социальной помощи. Он подчеркнул, что партия была сразу скептически настроена к этому вопросу.

Видео дня

В издании объяснили, что украинские беженцы, которые переехали в Германию, получают помощь как граждане, а не как искатели убежища.

Возвращение военнообязанных мужчин из-за границы

Ранее в Венгрии заявили, что не будут передавать Украине мужчин призывного возраста.

"Все беженцы из Украины являются свободными людьми в Венгрии, которые могут свободно решать, оставаться ли здесь, ехать дальше на Запад, или, если хотят, возвращаться", - подчеркнул вице-премьер Венгрии Жолт Семьен.

В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что возвращение украинских мужчин призывного возраста должно обсуждаться на уровне Европейского Союза. Однако она отметила, что в Литве могли бы проверять, выполнил ли человек свой мобилизационный долг или же законно освободился от призыва.

Вас также могут заинтересовать новости: