Среди жертв преимущественно девочки, которые учились в заведении.

В результате серии взрывов возле школы в столице Афганистана Кабуле в субботу, 8 мая, погибли по меньшей мере 55 человек.

Читайте такжеЕвропейские союзники попросили США замедлить вывод войск из АфганистанаОб этом сообщает Reuters.

По данным агентства, более 150 человек получили ранения.

Отмечается, что среди жертв преимущественно девочки, которые учились в заведении.

В нападении власти страны обвиняют талибских повстанцев. Однако талибы заявляют, что не имеют отношения к взрывам.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность.

Вывод американских войск из Афганистана

Взрывы у здания школы в Кабуле произошли на фоне вопроса вывода США своих войск из Афганистана. В апреле президент Джо Байден объявил о выводе войск, которое должно завершиться 11 сентября.

Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся там и после 11 сентября.

Однако "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, ведь 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск, согласованный ранее талибами и официальными лицами США.

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Перевод: Катерина Комолова