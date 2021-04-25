В ближайшие две недели США намерены передать афганским силам три базы и один аэродром.

Вооруженные силы США начали эвакуацию некоторых своих баз в Афганистане.

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Как сообщает Khaama Press, об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил командующий силами США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер.

По его словам, все американские базы в стране будут переданы афганским силам.

В ближайшие две недели США намерены передать афганским силам три базы и один аэродром.

По словам командующего, американцы покинут Афганистан, несмотря на неопределенную судьбу мирного соглашения между сторонами конфликта. Миллер призвал Талибан снизить уровень насилия в Афганистане.

Вывод войск США из Афганистана

В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент к 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.

Представители движения «Талибан» пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны.

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Автор: Дмитрий Захаров