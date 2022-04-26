Санду заявила, что Кишинев располагает информацией о взрыве на Тираспольском аэродроме. Однако его причина властям Молдовы неизвестна.

Взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду на брифинге по итогам заседания Высшего Совета безопасности, пишет Newsmaker.

"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в приднестровском регионе задействованы силы приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", — сказала Санду, отметив, что молдавские власти продолжают собирать и изучать информацию.

Санду заявила, что Кишинев располагает информацией о взрыве на Тираспольском аэродроме. Однако его причина властям Молдовы неизвестна.

"Наш анализ говорит о том, что есть напряженность между различными силами внутри Приднестровья, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки привлечь Молдову к действиям, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что Кишинев не имеет никаких планов блокады Приднестровья и попросил граждан сохранять спокойствие и черпать информацию из проверенных источников.

Санду также призвала СМИ, лидеров общественного мнения и политиков избегать провокационных заявлений.

Напомним, 25 апреля днем произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, на следующий день взорвали башню телетранслятора.

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