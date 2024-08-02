Во временно оккупированном Крыму в Севастополе ночью сообщали о звуках взрывов, в сети сообщают об уничтожении комплекса С-300.

Глава оккупационной администрации города Михаил Развозжаев сообщил о падении части ракеты. По его словам, на дороге в районе проспекта Генерала Острякова упали боевые элементы от якобы сбитой российской ПВО ракеты ATACMS. Также Развозжаев заявил, что на крышу многоэтажки на улице Симонка упала часть сбитой ракеты ATACMS. Она якобы пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет.

В то же время тг-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщает, что ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш предварительно поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" - 4 пусковых установки на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

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Кроме того, российские тг-каналы сообщают, что ночью два беспилотника атаковали электроподстанцию "Кубанскую", которая обеспечивает электроснабжением 2,5 млн жителей центральных и юго-западных районов Краснодарского края.

По данным "Базы", атака дронов на электроподстанцию произошла около трех утра 2 августа. В результате атаки вспыхнула обмотка трансформатора. Кроме того, были повреждены 4 выключателя. Предварительно работа подстанции не нарушена. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Сегодня ночью в Крыму раздавались взрывы

Местные телеграм-каналы сообщали, что взрывы слышали от Севастополя до Балаклавы. Ставленник Кремля, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявлял о работе российской ПВО на полуострове.

В сети сообщали о прилете в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте.

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