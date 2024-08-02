Над оккупированным Севастополем поднялся дым.

В ночь на пятницу, 2 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Как пишет "Крымский ветер", взрывы слышали от Севастополя до Балаклавы. Ставленник Кремля, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявлял о работе российской ПВО на полуострове.

Отмечается, что после первых взрывов с аэродрома "Бельбек" взлетели российские самолеты. Кроме того, сообщалось, что над центром Севастополя виднеется дым.

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"Есть прилет в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте, сообщает наш подписчик. Похоже, именно над ним поднимался дымок. Подождем утра и все будет видно", – пишет "Крымский ветер".

Удары по оккупантам: последние новости

Ночью 28 июля был поражен очередной стратегический объект российских оккупантов нефтебаза "Полевая", что в Курской области России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечалось, что эта нефтебаза состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров.

Кроме того, несколькими днями ранее Силы обороны Украины поразили паром оккупантов "Славянин" в порту "Кавказ". Тогда в Генштабе рассказали, что россияне использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" – третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.

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