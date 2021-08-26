Взрывы произошли недалеко от аэропорта в Кабуле / фото REUTERS

Среди раненых возле международного аэропорта Кабула есть американский военный персонал.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников и еще один осведомленный источник.

В частности, первые отчеты свидетельствуют, что среди раненых есть американский личный состав.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что взрыв на пропускном пункте "Эбби-гейт" в аэропорту Кабула "привел к неизвестному количеству жертв".

Читайте такжеИтальянский самолет с 98 пассажирами попал под обстрел в аэропорту Кабула

Как сообщает американский телеканал Fox News, после взрыва, который совершил смертник, среди раненых есть по меньшей мере три американских морских пехотинца.

Чиновник США рассказал, что это нападение привело к перестрелке на входе в аэропорт "Эбби-гейт", возле которого около 5 тыс. афганцев и потенциально несколько американцев пытались получить доступ к аэропорту.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые были рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию из-за усиленной террористической угрозы.

Тем временем президент США Джо Байден собрал срочное совещание в ситуативной комнате-с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет CNN.

Что предшествовало

Взрыв произошел у одного из входов в международный аэропорт Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Виталий Саенко