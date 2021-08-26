Среди раненых возле международного аэропорта Кабула есть американский военный персонал.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников и еще один осведомленный источник.
В частности, первые отчеты свидетельствуют, что среди раненых есть американский личный состав.
Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что взрыв на пропускном пункте "Эбби-гейт" в аэропорту Кабула "привел к неизвестному количеству жертв".
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Как сообщает американский телеканал Fox News, после взрыва, который совершил смертник, среди раненых есть по меньшей мере три американских морских пехотинца.
Чиновник США рассказал, что это нападение привело к перестрелке на входе в аэропорт "Эбби-гейт", возле которого около 5 тыс. афганцев и потенциально несколько американцев пытались получить доступ к аэропорту.
Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые были рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию из-за усиленной террористической угрозы.
Тем временем президент США Джо Байден собрал срочное совещание в ситуативной комнате-с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет CNN.
Что предшествовало
Взрыв произошел у одного из входов в международный аэропорт Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.
Талибан захватил власть в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.