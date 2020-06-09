Минимум 80 погибших: в Афганистане произошли взрыва в трех тоннелях шахты
19:44, 09 июня 2020Мир
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Инцидент произошел в районе Дара-э-Суф.
Точное количество жертв пока неизвестно / фото flickr.com/photos/nzdefenceforce
В Афганистане в трех тоннелях шахты произошли взрывы, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек.
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Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на заявление члена Совета провинции Саманган Мохаммада Хашема Сарвари.
По словам Сарвари, "взрывы произошли в трех тоннелях шахты, в результате чего погибли более 80 человек".
При этом он добавил, что точное количество жертв пока неизвестно.
Как сообщал телеканал TOLOnews, инцидент произошел в районе Дара-э-Суф. Причиной обрушения шахты мог стать взрыв.
Как сообщал УНИАН, в январе в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер компании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 человек.
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