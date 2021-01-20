Взрыв в Мадриде / REUTERS
Предварительной причиной взрыва в Мадриде считается утечка газа.
Об этом пишет местная газета Mundo.
Отмечается, что взрыв ощущался на расстоянии нескольких километров. Полиция оцепила квартал.
Взрыв в Мадриде: что еще известно
В результате взрыва одно из зданий оказалось почти полностью разрушено. Множество автомобилей получили повреждения.
СМИ сообщают, что взрыв произошёл около 15:00 по местному времени на улице Толедо рядом с домом престарелых и школой.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram