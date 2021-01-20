В результате взрыва одно из зданий оказалось почти полностью разрушено.

Предварительной причиной взрыва в Мадриде считается утечка газа.

Об этом пишет местная газета Mundo.

Отмечается, что взрыв ощущался на расстоянии нескольких километров. Полиция оцепила квартал.

Взрыв в Мадриде: что еще известно

В результате взрыва одно из зданий оказалось почти полностью разрушено. Множество автомобилей получили повреждения.

СМИ сообщают, что взрыв произошёл около 15:00 по местному времени на улице Толедо рядом с домом престарелых и школой.

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Автор: Катерина Шварц