Инцидент произошел около трех часов дня, причины пока неизвестны.

В здании в центре столицы Испании прогремел мощный взрыв, несколько этажей разрушено.

Как сообщает El Pais, инцидент произошел около трех часов дня, причины неизвестны.

О пострадавших пока не сообщается. В сети появляются видео с места событий.

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Автор: Дмитрий Захаров