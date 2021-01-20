Взрыв в Мадриде / Скриншот
В здании в центре столицы Испании прогремел мощный взрыв, несколько этажей разрушено.
Как сообщает El Pais, инцидент произошел около трех часов дня, причины неизвестны.
О пострадавших пока не сообщается. В сети появляются видео с места событий.
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