Очевидцы рассказывают, что пламя видно на расстоянии пяти километров.

На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии произошел мощный взрыв.

Читайте такжеВ Мексике разбился самолет, шесть человек погиблиОб этом пишет Tempo.

Пожар на острове Ява начался утром, сразу после взрыва.

Очевидцы рассказывают, что пламя видно на расстоянии пяти километров.

Отмечается, что завод находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты. Основным видом его деятельности является переработка сырой нефти.

Indonésie : On signale que la raffinerie de pétrole pertamina de Balongan, indramayu, aurait explosé et pris feu. pic.twitter.com/sILsL8ZHaT — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 28, 2021

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская