Сразу после взрыва начался пожар / Скриншот

На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии произошел мощный взрыв.

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Пожар на острове Ява начался утром, сразу после взрыва.

Очевидцы рассказывают, что пламя видно на расстоянии пяти километров.

Отмечается, что завод находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты. Основным видом его деятельности является переработка сырой нефти.

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Автор: Людмила Жерновская