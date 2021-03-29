На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии произошел мощный взрыв.
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Пожар на острове Ява начался утром, сразу после взрыва.
Очевидцы рассказывают, что пламя видно на расстоянии пяти километров.
Отмечается, что завод находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты. Основным видом его деятельности является переработка сырой нефти.
Yaallah ini beneran? https://t.co/TDZbUH5NAo— runnnnnn 🏠💃🏻~house party~ (@runi__21) March 28, 2021
Pertamina VI Balongan indramayu😭 yallah 😭 #pray_for_balongan_indramayu#pray_for_balongan#pray_for_indramayupic.twitter.com/w5FjPCW3Ge— Tono Prasetya (@tono_prasetya) March 28, 2021
Indonésie : On signale que la raffinerie de pétrole pertamina de Balongan, indramayu, aurait explosé et pris feu. pic.twitter.com/sILsL8ZHaT— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 28, 2021
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