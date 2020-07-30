В Кремле прокомментировали вывод американских войск из Германии

Глава Пентагона сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США.

В Кремле заявили, что чем «меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином. Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать. Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен «холодной войны», собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», - сказал Песков.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тыс.) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

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