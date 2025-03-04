Законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа, среди которого плакаты, яйца и карманные конституции.

Законодатели-демократы обсуждают различные варианты протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, которое состоится уже сегодня, 4 марта. Об этом изданию Axios сообщили сразу несколько демократов из Палаты представителей.

Отмечается, что некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (намек на то, что Трамп нарушает Конституцию), а также хлопушки и красные карточки.

Помимо этого демократы рассказали, что участникам протеста могут раздать галстуки в цветах украинского флага. Также рассматривается вариант "молчаливого протеста", во время которого участники не будут аплодировать Трампу и реагировать на его слова.

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В издании подчеркнули, что среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, широко распространены разногласия по поводу того, что будет наиболее подходящей и эффективной формой демонстрации против Трампа. Не исключается и то, что некоторые законодатели покинут зал после того, как президент США произнесет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми.

Один из демократов Палаты представителей заявил в разговоре с журналистами, что критика в адрес детей-трансгендеров со стороны Трампа "перешла черту". По его словам, некоторые законодатели могут покинуть зал, чтобы так продемонстрировать президенту США свое недовольство.

"Есть определенно много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы сорвали выступление, а есть и избиратели, которые считают, что это только сыграет ему (Трампу - УНИАН) на руку", - сказал журналистам один из демократов.

Как сообщает CBS News, Трамп выступит перед Конгрессом с речью о продвижении мирных соглашений, безопасности границ и экономике. Выступление начнется в 21:10 по Вашингтону, по Киеву – в 04:10 утра.

Критика Трампа в США - что известно

Ранее Reuters и The Washington Post сообщали, что демократы набросились на президента США Дональда Трампа из-за остановки помощи Украине. Они заявляют, что лидер Белого дома фактически склонился перед российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, в Axios писали, что демократы готовятся к "разгрому" Трампа из-за прекращения помощи для Украины. Они были удивлены примирительными заявлениями президента США в отношении России.

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