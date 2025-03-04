Демократы были удивлены примирительными заявлениями Трампа в отношении России.

Сенаторы-демократы готовятся "разгромить" трех главных кандидатов президента США Дональда Трампа на должность главы Государственного департамента. В частности они планируют превратить слушания по их утверждению в войну против обязательств США перед НАТО и поддержки Украины, пишет Axios.

Таким образом демократы будут иметь первый шанс дать отпор тому, что они восприняли как нападение Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу.

"Демократы и многие европейские лидеры были глубоко возмущены обменом мнениями между Трампом и вице-президентом Вэнсом и Зеленским. Они были потрясены примирительными словами Трампа в адрес президента России Владимира Путина. Это также даст сенаторам возможность спросить у чиновников подробности о паузе Трампа в военном финансировании Украины", - отметили в сообщении.

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В то же время кандидаты Трампа отмечают, что будут жестко защищать подход президента США и требовать от европейских партнеров делать больше для укрепления НАТО.

"Лидерство - это не благотворительность. Американский народ слишком долго нес бремя глобальной безопасности. Десятилетиями американские налогоплательщики финансировали львиную долю обороны НАТО, в то время как слишком много наших союзников не смогли выполнить даже свои простейшие обязательства", - добавил избранный Трампом на должность посла в НАТО Мэтью Уитакер в своем вступительном слове, согласно комментариям, которые получило Axios.

В свою очередь сенатор Крис Кунс ответил:

"Это открытый вопрос, который заслуживает четкого ответа, верит ли эта администрация и ее кандидат на должность нашего посла в НАТО в ценность альянса НАТО".

Также сенатор Джин Шахин, которая является ведущим демократом в комитете, отметила, что Уитакер сказал ей, что поддерживает НАТО.

"Отношения с НАТО, отношения с Украиной, дружба президента с диктатором Путиным... все это большие проблемы", - подчеркнул сенатор Джефф Меркли (штат Орегон).

Позже Axios сообщило, что перед выступлением Трампа в Конгрессе готовится бойкот со стороны Демократической партии. В частности лидеры Демократической партии попросили законодателей прийти на выступление с людьми, которые пострадали из-за DOGE (Департамента эффективности правительства, которым руководит Илон Маск - УНИАН) и замораживанием Трампом федерального финансирования.

По информации журналистов, сенатор Пэтти Мюррей, одна из старейших демократов в Сенате, не будет присутствовать на речи Трампа. Также не будет сенатора Рона Вайедна, который вместо этого решил провести онлайн-встречу с общественностью.

"Демократы на Капитолийском холме разделились во мнениях относительно того, как лучше всего провести первое большое обращение Трампа к Конгрессу за его второй срок. У них есть список гостей, который, как они надеются, продемонстрирует то, что, по их мнению, является вредом первого месяца пребывания Трампа в должности. Но другие демократы заявили нам на прошлой неделе, что не видят причин участвовать в речи", - отметили в Axios.

Приостановление военной помощи США для Украины - что известно

Как писал УНИАН, в Белом доме подтвердили прекращение помощи Украине. Такое решение принял президент США после спора с украинским лидером в Белом доме. Один из чиновников сообщил для CNN, что пауза будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

В то же время журналист "Голоса Америки" Остап Яриш заявил, что остановка помощи от США в первую очередь повлияет на ПВО и артиллерию.

"Как выглядит, пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок - в частности по программе долгосрочной поддержки USAI. Если взглянуть на последние объявления администрации Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии", - отметил Яриш.

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