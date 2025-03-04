Демократы заявляют, что Трамп фактически склонился перед Путиным.

Решение президента США Дональда Трампа об остановке помощи Украине получило незамедлительную негативную реакцию со стороны демократов. Как пишут Reuters и The Washington Post, они обвиняют Трампа в том, что он склонился перед Владимиром Путиным и фактически дал ему разрешение на дальнейшую агрессию против Украины.

"Трамп прекращает эту помощь - это не признак силы, это признак слабости. Он склоняется перед Путиным и делает нас менее безопасными. Республиканцы должны публично осудить это", - заявил демократ из Калифорнии Марк Такано.

Член Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Джо Кортни назвал этот шаг "капитуляцией перед незаконным неспровоцированным вторжением Путина".

Видео дня

При этом сенатор Джинн Шахин, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям отметила, что Трамп дал добро Путину на дальнейшую агрессию.

"Замораживая военную помощь Украине, президент Трамп открывает дверь Путину для эскалации его жестокой агрессии против невинных украинцев. Последствия этого, несомненно, будут разрушительными", - заявила она.

Также это решение Трампа раскритиковал младший министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад.

Он отметил, что пприостановка поставок оружия Украине делает мир "более отдаленным, потому что это только укрепляет руку агрессора на земле, которым является Россия".

Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам украинского парламента, сказал, что приостановка военной помощи Трампом выглядит так, будто президент США "подталкивает Киев к капитуляции, то есть (принятию) требований России".

США прекратили помощь Украине

Как отмечают американские чиновники и эксперты, последствия от прекращения американской помощи Украина почувствует не сразу. По разным мнениям, пройдет несколько недель, а возможно даже месяцев.

Однако эффект от такого решения будет "сокрушительным" и повлияет на военную мощь Украины даже через годы.

Как пишет пишет журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, Решение США об остановке помощи Украине в первую очередь повлияет на поставки ракет к ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: