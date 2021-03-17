Директор опустил ребенка на веревке в отверстие туалета.

Директор южноафриканской школы заставил 11-летнего парня искать потерянный телефон в выгребной яме.

Читайте такжеВ США студент насобирал $27 тысяч для бывшего учителя, который стал бездомнымОб этом пишет BBC.

В начале марта телефон случайно упал в туалет для персонала.

Директор опустил ребенка на веревке в отверстие туалета, пообещав ему 200 рандов (14 долларов).

Сообщается, что он призвал других детей помочь ему.

Петрос Майола из организации "Проект развития общины Хулы" рассказал, что телефон пытались достать час. После того как ученики ведрами вынесли часть отходов, мальчика опускали до тех пор, пока он не оказался по колено в фекалиях.

По сообщению News24, когда телефон так и не нашли, директор дал парню 50 рандов за старания.

Бабушка мальчика рассказывает, что тот боится возвращаться в школу, поскольку другие ученики после этого над ним издевались.

Ведущий педагог Восточно-Капской провинции Фандил Гейд заявил, что он лично поедет к школьнику домой, чтобы извиниться. В отношении директора школы проводится расследование.

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Автор: Людмила Жерновская