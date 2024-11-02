Во время выступления у бывшего президента США возникли проблемы с микрофоном.

В последние дни перед выборами экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис провели митинги в штате Висконсин, которые проходили на расстоянии всего нескольких километров друг от друга. Однако вирусное видео Трампа, которое распространяется в соцсетях, привлекло внимание из-за неисправности микрофона, в результате чего бывший президент показал некоторые жесты, которые ставят много вопросов, пишет The Times of India.

В частности кампания Харрис опубликовала видео с митинга Трампа в Висконсине и подписала его следующим образом: "?".

В то же время журналист издания The New York Times Сет Абрамсон отреагировал на такой жест бывшего президента США на своей странице в соцсети X и написал:

"Кажется, что СМИ замалчивают то, что Трамп имитировал несколько сексуальных актов на сцене в Висконсине прошлой ночью - несмотря на то, что это была настолько странная и тревожная последовательность событий, что многие избиратели будут считать ее дисквалификационной. Я не могу этого объяснить".

В свою очередь издание NJ.com написало, Дональд Трамп использовал технические проблемы во время митинга, чтобы "поиграть с идеей нападения на людей, которые работали на мероприятии в Милуоки". В частности политик во время своего выступления заявил:

"Вы, наверное, шутите. Вы хотите увидеть, как я выбью к черту людей за кулисами?" - подчеркнул Трамп, который назвал ситуацию "довольно глупой" после того, как участники митинга скандировали "почините микрофон" во время его речи.

Позже он отметил:

"Я так разозлился. Я здесь просто киплю. Я киплю. Я надрываю себе задницу этим дурацким микрофоном. Я разрываю свою левую руку. Сейчас я собираюсь разорвать правую руку, и я также разорву свое проклятое горло, потому что эти тупые люди".

Поэтому Трамп пожаловался на низкую высоту микрофонных стоек на своих митингах и показал "решение" этой проблемы, покачивая головой вверх-вниз, имитируя оральный секс.

Пользователи в соцсети X с возмущением отреагировали на такой жест, в частности были такие комментарии:

"С этим человеком что-то серьезно не так. Он готов сделать или сказать что угодно, чтобы получить аплодисменты от своего подхалимского культа".

"Он наконец-то нашел что-то, что его устраивает".

"Завтра заголовки прессы будут такими: "Трамп испытывает технические трудности, но произносит зажигательную речь".

Выборы в США - последние новости

Ранее издание Foreign Policy назвало разницу между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в их отношении к войне в Украине. В частности издание считает, что от Харрис многие ожидают продолжения поддержки Украины "столько, сколько потребуется". Однако все же она избегает ответа относительно вступления Украины в НАТО. В то же время Трамп пугает всех своими громкими обещаниями закончить полномасштабную войну в Украине за один день.

В свою очередь вице-президент Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп представляет угрозу национальной безопасности США, ведь диктатор РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поддерживают кандидатуру республиканца.

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