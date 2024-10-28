Прекращение или уменьшение военной помощи со стороны США может привести к дальнейшей потере украинских территорий.

Без сомнения, выборы в США окажут решающее влияние на дальнейшее развитие войны в Украине. Дальнейшая поддержка Киева зависит от того, кто станет новым президентом США, как и перспективы возможного прекращения огня, важные для Украины, пишет ABC News.

Сейчас украинские солдаты на передовой, под постоянными обстрелами, знают, что их судьба зависит от результатов выборов 5 ноября. Война в Украине является одной из ключевых тем избирательной кампании: республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис имеют кардинально разные подходы к поддержке Украины.

После важных международных встреч украинские лидеры продвигают "план победы", надеясь, что новая администрация США примет решение о вступлении Украины в НАТО. "Мы верим, что, независимо от фамилии будущего президента США, Соединенные Штаты не откажутся от глобального лидерства", - сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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Харрис, вероятно, продолжит политику Байдена, ограничивая при этом способность Украины наносить удары в глубь России, что вызывает определенное разочарование в Киеве. Трамп, со своей стороны, резко критикует помощь Украине и обещает изменить подход. Это "повышает вероятность того, что Соединенные Штаты прекратят большую часть, если не всю военную помощь Украине", что может привести к преимуществу России, отметил Малком Чалмерс.

Киев зависит от американской поддержки, получив более 59,5 миллиардов долларов с начала войны. Однако задержки со стороны Конгресса неоднократно ограничивали военный потенциал Украины.

"Если бы объем обещанной, но не предоставленной помощи был выполнен, мы могли бы вести переговоры с Россией с более сильной позиции", - отметил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Романенко также выразил обеспокоенность, что прекращение или уменьшение военной помощи со стороны США может привести к дальнейшей потере украинских территорий. По его словам, при таких обстоятельствах российские силы могут продолжать захватывать украинскую землю, хотя и с ограниченными ресурсами:

"Если помощь прекратят, то ситуация усложнится. В этом случае захват украинской земли будет продолжаться, но мы не знаем, как быстро, потому что их наступательный потенциал не безграничен".

Со своей стороны, Зеленский представил свое видение прекращения войны как Трампу, так и Харрис. Он подчеркнул необходимость поддержки НАТО, ведь Украина без ядерного сдерживания нуждается в союзниках. "Я сказал: "У нас нет ядерного оружия, и мы не будем в НАТО во время войны. Вот почему мне нужен этот пакет. И вы не можете быть против", - пояснил Зеленский.

Выборы в США и Украина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может перейти к "Плану Б", если политика США в отношении военной помощи изменится после ноябрьских выборов. Он отметил, что Штаты являются главным союзником нашей страны в войне против РФ.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что экс-президент Дональд Трамп не станет помогать Украине в случае его победы на выборах. По ее словам, если бы Дональд Трамп стал президентом, "Владимир Путин сидел бы в Киеве".

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