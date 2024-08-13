В начале сентября могут состояться первые дебаты между вице-президентом США Камалой Харрис, которую Демократическая партия планирует выдвинуть своим кандидатом в президенты, и бывшим президентом США, кандидатом на нынешней президентской гонке от Республиканской партии Дональдом Трампом. В начале августа последний отказывался от дебатов с претенденткой от Демократической партии, аргументируя это тем, что он "лидирует в опросах". Однако уже на прошлой неделе предложил провести их в сентябре. Впоследствии телеканал ABC News распространил сообщение о том, что проведет дебаты кандидатов в президенты, которые соответствуют требованиям, 10 сентября. Оба кандидата согласовали свое участие.

До дебатов остается меньше месяца, поэтому стоит уже сейчас начинать краткий анализ того, чего же ждать от Камалы Харрис во время ее выступления. Ее плюс в том, что она имеет возможность оценить Трампа с предыдущих дебатов. Хотя Трамп и не будет использовать те же тезисы против нее, что и против Байдена, однако риторика и темперамент явно будут те же.

Поэтому уже сейчас предварительно можно сказать, чего ждать от демократического кандидата. Видео дня

Во-первых, больше умеренности. Харрис в своих предвыборных роликах делает явный упор на стабильности - собственной как политика, и потенциально социальной, которую она принесет как якобы объединительный кандидат. Мол, после четырех хаотичных лет Трампа и четырех кризисных лет Байдена нам нужен кто-то, кто дает уверенность в завтрашнем дне. Поэтому ждем более спокойных, уверенных тонов, более рассудительного тона в целом, большего "сотрудничества" с модераторами дебатов, а не попытки завалить оппонента - все, чтобы дать правильный сигнал аудитории.

Во-вторых, больше стратегии. В отличие от Трампа, который пользуется нарративами (то есть общим направлениями мысли и направленностью на определенный результат, при этом не имея четкого плана его достижения), Харрис явно будет играть на другом. Она уже неоднократно повторяла, что у ее команды и у ее администрации есть план - она знает, что делать, и на каждый случай у ее команды будет четкая стратегия. Поэтому задача Харрис - в первую очередь, для привлечения независимых избирателей - будет именно демонстрация просчитанной предсказуемости, а не спонтанных лозунгов.

В-третьих, больше цифр. Это продолжение предыдущих двух пунктов - в то время, как оппонент явно будет задиристым и будет пользоваться преимущественно лозунгами, стоит давить его с помощью cold, hard facts. Из предыдущих заявлений штаба Харрис очевидно, что им очень нравится работать со статистикой и прогнозированием с числовым измерением, поэтому и на дебатах этого также стоит ожидать.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"