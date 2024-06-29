Выступление Байдена вызвало сомнения в его способности вести активную и конкурентную предвыборную кампанию.

Президент США Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом надеялся создать новый импульс для своей кандидатуры и повысить свою поддержку среди избирателей, однако его слабое и несогласованное выступление вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссию о том, стоит ли ему вообще быть кандидатом.

Как пишет The New York Times, выступление Байдена вызвало сомнения в его способности вести активную и конкурентную кампанию - вместо того чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, 81-летний Байден сделал его главной темой.

"Демократы, которые месяцами защищали президента от сомневающихся, обменивались бешеными телефонными звонками и текстовыми сообщениями через несколько минут после начала дебатов. Практически в отчаянии некоторые из них вышли в социальные сети, чтобы выразить шок, а другие в частном порядке обсуждали между собой, не слишком ли поздно уговаривать президента уйти в отставку в пользу более молодого кандидата", - пишет NYT.

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Как заявил один из демократов, Байдену теперь предстоит столкнуться со шквалом призывов уйти в отставку.

"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек на сцене с Трампом не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику в адрес Байдена, теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его отставке", - отметил он.

В то же время советники Байдена отвергают любые предположения о его выходе из гонки. Так, вице-президент Камала Харрис, которую рассматривают как возможного кандидата на замену Байдена, выступила в его защитузаявив, что американцам следует сосредоточиться на том, чего Байден добился для страны за время своего пребывания у власти, а не на его выступлениях на дебатах. Хотя даже она признала, что "начало было медленным, это очевидно для всех".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которы также упоминался в качестве возможной замены Байдена, также отмахнулся от разговоров о смене кандидата.

"Я никогда не отвернусь от президента Байдена, и я не знаю ни одного демократа в моей партии, который бы так поступил, особенно после сегодняшнего вечера", - заявил он.

При этом бывший сенатор Клэр Маккаскилл, демократ от штата Миссури, назвала произошедшее "кризисом"

"Джо Байден должен был сделать одну вещь сегодня вечером, и он ее не сделал", - сказала она. "У него была одна задача, которую он должен был выполнить, - убедить Америку в том, что в своем возрасте он справится с этой работой, и сегодня он с ней не справился", - считает она.

В то же время, пишет NYT, действующие президенты часто оступаются на своих первых дебатах, но во многих случаях они компенсируют это более сильными последующими выступлениями. Однако проблема для Байдена заключается в том, что другие дебаты не запланированы до 10 сентября, а значит, у него не будет возможности восстановить свое положение в течение нескольких месяцев.

"Таким образом, вместо того, чтобы перезагрузить кампанию в пользу Байдена, как это предполагалось, команда президента завершила вечер, зная, что задачей следующих нескольких дней, если не недель, будет сгладить ущерб и сплотить партию вокруг своего осажденного лидера", - подытоживает NYT.

Выборы в США - состоялись дебаты Байдена и Трампа

Как пишут СМИ, первые дебаты обернулись для Байдена катастрофой и шокировали его сторонников-демократов.

Особенно слабо президент выглядел в начале дебатов, заговариваясь и путая словам, и хотя с течением дебатов ситуация улучшилась, однако, как отмечают аналдитики, "паника уже началась".

При этом хотя Трамп в ходе дебатов наговорил много лжи и неточностей, однако в итоге это вряд ли имело значение - плохое выступление Байдена затмило все.

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