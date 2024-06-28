Демократ сравнил мораль своего оппонента-республиканца с "уличным котом".

В центре внимания выборы в США 2024. Уже состоялись первые теледебаты между действующим президентом Штатов - демократом Джо Байденом, и экс-главой страны, республиканцем Дональдом Трампом. Во время мероприятия политики "погрызлись".

В частности, президент Штатов процитировал историю 2020 года из The Atlantic, в которой сообщалось, что Трамп якобы частным образом перед генералами очернил погибших военнослужащих США, называя их "неудачниками" и "лохами", пишет CNN. Вспоминая своего сына Бо Байдена, ветерана войны в Ираке, который умер от рака мозга, лидер страны сказал: "Мой сын не был неудачником, не был лохом. Ты лох, ты неудачник", - заявил он.

Трамп утверждает, что не говорил оскорбительные слова об американских военных. "Во-первых, это была вымышленная цитата, "лохи и неудачники". Они выдумали. Это было в третьесортном журнале, который терпит крах, как и многие из этих журналов", - утверждал республиканец.

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Байден также резко критиковал юридические проблемы Трампа, сравнивая мораль своего оппонента с "уличным котом". "Преступления, в которых вас все еще обвиняют, и подумайте обо всех гражданских наказаниях, которые вы имеете. Сколько миллиардов долларов вы должны в виде гражданских штрафов за развращение женщины в публичных местах? Для выполнения целого ряда дел? Заниматься сексом с порнозвездой ночью, пока ваша жена была беременна?" - задал вопрос демократ.

Республиканец, в свою очередь, говорил, что в США и в мире Байдена якобы не уважают. "Вся страна взрывается из-за вас, потому что они не уважают вас, а они должны уважать своего президента", - заявил он.

Трамп также хвастался своими достижениями во время первого президентского срока и назвал Байдена "жалобщиком", который якобы "ничего не делает". "Мы отстроили армию, мы получили самое большое снижение налогов в истории, самое большое сокращение регуляторных норм в истории... Причина, по которой у него есть рабочие места, заключается в том, что я сократил регулирование, которое давало рабочие места", - утверждал политик.

Байден в свою очередь назвал Трампа "нытиком". По его мнению, республиканец в случае проигрыша на выборах может не выдержать "не можете выдержать потерю". "Что-то сломалось в тебе, когда ты в прошлый раз проиграл", - заявил глава Штатов.

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Напомним, Дональда Трампа в прошлом месяце признали виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с выплатой замалчиваемых денег звезде фильмов для взрослых в 2016 году.

Позже республиканец проиграл гражданский судебный иск от журналистки Джин Кэрролл, которая утверждала, что он ее домогался в сексуальном плане. Экс-президент отвергал такие обвинения и оскорблял журналистку. Суд обязал его выплатить журналистке 83 миллионов долларов компенсации за его унизительные и клеветнические заявления.

Потом Трамп высказывался о предстоящих выборах президента США. В комментариях он говорил, что примет результаты, "если все будет честно". Выборы в США должны состояться 5 ноября текущего года.

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