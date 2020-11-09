Трамп неоднократно жаловался, что должность президента США отобрала у него миллиарды долларов доходов, поэтому теперь он может наверстать упущенное.

Налоговые записи президента Дональда Трампа говорят о финансовом дистрессе. Он сам часто говорит, что потерял миллиарды долларов из-за своей работы на самой высокой должности в США. А его старшие сыновья жалуются, что семейный бизнес потерял десятки потенциальных сделок по всему миру.

Теперь, когда избиратели отказали ему во втором президентском сроке, Трамп может начать наверстывать упущенное, - пишет New York Times. Издание предполагает, что 45-й президент США может даже вернуться на телевидение. Но на этот раз его шоу может иметь политический уклон. Семейный бизнес Трампов снова сможет заключать выгодные сделки за рубежом, как до выборов 2016 года, когда отели и гольф-клубы помогали развивать семейное дело.

Читайте такжеТрампа призвали немедленно начать процесс передачи власти БайденуЭрик Трамп и пресс-секретарь Trump Organization не ответили на запросы о комментарии относительно планов 45-го президента США после завершения своей работы в Белом доме. Между тем, сам Трамп публикует заявления, в которых ставит под сомнение результаты выборов. Это свидетельствует, что он еще не верит в свое поражение.

Завоевав президентское кресло 4 года назад, Трамп отказался продавать свою долю в Trump Organization. Вместо этого он утвердил план, который должен был устранить конфликт интересов. Среди прочего Trump Organization отказалась от сделок за пределами США и наняла советника для оценки договоренностей в Америке.

Демократы, конечно же, утверждали, что все это было для отвода глаз. И президент все равно смог использовать собственные курорты и отели как узлы для задабривания лоббистов, доноров и корпоративных руководителей. Однако, президентство действительно нанесло удар по частному семейному бизнесу. Пока Трамп жил в Белом доме, его компания не заключила никакого соглашения о новых отелях. Без каких-либо доказательств прошлого года Трамп заявил, что президентство отобрало у него "от 3 до 5 миллиардов долларов".

Запрет заключать иностранные соглашения, наверное, нанес наибольший удар. До президентства компания Трампа готовила большое расширение в Китае. На протяжении лет его президентства она сохраняла счет в китайском банке и поддерживала свой неактивный офис в Шанхае. Trump Organization также провела поиски новых бизнес-партнеров в Колумбии, Бразилии и Турции.

Читайте такжеAtlantic Council: Украине стоит ждать серьезных изменений после победы БайденаИзбавившись от всех ограничений, компания Трампа теперь собирается вновь заключать зарубежные соглашения о строительстве отелей, - сказали несколько источников, близких к семейному бизнесу 45-го президента. Во всяком случае, будет немало препятствий. Прежде всего, делам будет мешать пандемия коронавируса, расследования против Trump Organization, а также противоречивые взгляды американцев на Трампа. Вдобавок, если Трамп хочет еще раз попытаться завоевать кресло президента в 2024 году, ему придется все эти годы избегать деловой активности за рубежом, которую политические оппоненты могли бы использовать против него.

Но если Трамп снова собирается стать обычным гражданином США, у него немало вариантов, что делать после президентства.

Трамп может снова торговать своим именем. Самый быстрый способ заработать для Trump Organization - это начать заключать зарубежные сделки, продавая лицензии на использование имени Трампа в иностранных проектах в сфере недвижимости. Когда Трамп переселился в Белый дом в 2017 году, руководство компании сообщило, что отказалось от 20 таких сделок по продаже бренда. В частности, он них пришлось отказаться в Китае, Израиле и странах Южной Америки. Трамп до сих пор популярен в некоторых уголках мира. Его бренд до сих пор узнают.

Читайте также"Трамп, иди, ты уволен!": как в США отреагировали на победу Байдена (видео, фоторепортаж)Торговля именем не несет никаких рисков, потому что не требует никаких инвестиций. Она в целом может принести от 500 тысяч до миллиона долларов в год. По крайней мере, так будет сначала. Выплаты падают обычно после того, как здания с именем Трампа продают. Разве что Trump Organization заключит параллельную сделку на обслуживание этой недвижимости.

Однако, у компании Трампа до сих пор есть проблемы с законом. Конгресс, скорее всего, больше не будет уделять такое большое внимание бизнес-активности 45-го президента. Но прокуроры в Нью-Йорке продолжат свои расследования. Окружная прокуратура Манхэттена ведет расследование против Трампа и его компании из-за ряда потенциальных финансовых преступлений. Кроме того, следователей беспокоят его налоговые декларации.

Между тем, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк ведет отдельное производство по подозрениям, что компания Трампа неправильно задекларировала свои активы. Возможно это было сделано умышленно, чтобы сократить налоги или получить займы. Trump Organization отрицает любые обвинения. Но эти расследования могут помешать компании заключить новые сделки. В прошлом году Эрик Трамп, который руководит фирмой вместе с братом Дональдом-младшим, указал на проверки демократов и расследования СМИ как на главную причину задержки в процессе открытия новой линии отелей.

Читайте такжеТрамп заявил о своей победе на выборах по "законным" голосамПоляризация США и пандемия могут подорвать возвращение в бизнес. Наиболее выгодная недвижимость Трампа расположена в местах, где закрепились демократы. Например, в Нью-Йорке и Чикаго. Там он очень непопулярен. Наибольший доход компания Трампа получала от гольф-клуба Doral во Флориде. Но его доходы тоже сократились. Поскольку некоторые крупные компании и организации решили держаться подальше от Doral из-за неоднозначности владельца.

Будучи президентом, Трамп пытался восполнить пробелы, организуя события в своих отелях для групп, связанных с ним и политиками-республиканцами. Trump International Hotel недалеко от Белого дома часто был заполнен союзниками-однопартийцами.

Пока не известно, сохранится ли такого рода покровительство и вернутся ли бывшие клиенты к Трампу, как только он покинет Белый дом. Вдобавок, это был плохой год для гостиничного бизнеса из-за пандемии коронавируса. Экономические последствия сказались также на рынке коммерческой недвижимости. А и одно, и другое играет центральную роль в бизнес-портфолио Трампа.

В конце концов, любовь Трампа к телевидению никуда не делась. На время своей работы на посту президента США Трамп поставил старших сыновей во главе своей компании вместе с командой других исполнительных директоров. Но еще до того он несколько отошел от дел, позволив своим детям взять на себя определенные обязанности.

Читайте такжеРядом с секс-шопом и крематорием: Трамп анонсировал конференцию в роскошном отеле, но она состоялась на парковке (видео)Когда и как Трамп вернется в семейный бизнес - один из самых интересных вопросов, связанных с его жизнью после президентства. Однако, он некоторое время был телевизионной звездой. И вполне возможно, что вместо всего он вернется на телевидение как политический эксперт или в какой-то другой роли. Об этом говорят некоторые люди из его окружения.

Например, были определенные предварительные обсуждения о покупке или запуске телевизионной сети под брендом Трампа. Его работа в качестве ведущего программы The Apprentice стала для него еще одним весомым источником денег, о чем свидетельствует налоговая декларация. Кроме того, шоу помогло закрепить миф, который позволил американскому богачу стать президентом США. Платные речи и договори об издании мемуаров тоже могут уже ждать его.

Выборы президента США 2020: чем все кончилось?

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Перевод: Лесь Дымань