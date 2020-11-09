Кампания Трампа также отправляет команды по пересчету голосов в Джорджию, Аризону и Пенсильванию.

Президент США Дональд Трамп будет оспаривать свое поражение на президентских выборах в судебном порядке. Он также готовит крупномасштабные митинги в свою поддержку.

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Как сообщает Fox News, ссылаясь на информацию Axios, кампания Трампа планирует «менее традиционный путь» оспаривания результатов выборов, включая «серию митингов за Трампа». Митинги будут фокусироваться на юридических усилихя команды Трампа по пересмотру результатов голосования в ряде штатов.

Отмечается, что у Трампа планируют использовать в качестве доказательств фальсификаций «некрологи» людей, которые якобы проголосовали, когда были уже мертвы. Кампания также отправляет команды по пересчету голосов в Джорджию, Аризону и Пенсильванию.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

В дальнейшем Трамп заявил о махинациях с голосованием в ряде штатов. Он считает себя победителем выборов.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Дмитрий Захаров